Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими

Китайският външен министър ще посети идната седмица Италия и Швейцария

1248
Китайският външен министър Ван И Снимка: Архив

Китайският външен министър Ван И ще посети от 7 до 12 октомври Италия и Швейцария, съобщи днес китайското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Посещението следва визитата на министър-председателката на Италия Джорджа Мелони в Пекин в края на юли - първото й посещение в Китай, откакто пое властта през 2022 г. По време на посещението двете страни подписаха тригодишен план за действие и няколко меморандума за разбирателство, предаде БТА.

Въпреки че гласува в подкрепа на решението на Европейската комисия от 2024 г. да наложи мита върху китайските електрически автомобили, Италия се опита да остане в добри отношения с Пекин, като последователно изтъква достойнствата на китайските фирми и инвестициите в Европа.

През септември вицепремиерът на Италия говори в интервю за китайски държавни медии за сътрудничество с Китай в автомобилната индустрия, като заяви, че "пред двете страни има широки перспективи за сътрудничество в автомобилостроенето, интелигентните пътища и в други полета в транспортната сфера".

Миналия понеделник италианското правителство "подаде маслинова клонка" на подкрепяната от държавата китайска група "Синокем" (Sinochem) - основния акционер в компанията за производство на гуми "Пирели" (Pirelli), установявайки, че "Синокем" не е нарушила мерките, наложени от Рим през 2023 г.

Преди две години Рим използва законодателна мярка, предназначена да защитава компании със стратегическо национално значение, за да ограничи влиянието на "Синокем" вътре в "Пирели" и да защити управленската самостоятелност на италианската компания.

Ван И ще участва в 12-ото съвместно заседание на Комитета на правителството на Китай и Италия и в четвъртия кръг на стратегическия диалог между Китай и Швейцария на равнище външни министри, се казва в изявление на министерството.

Китайският външен министър Ван И

