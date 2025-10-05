ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелската армия съобщи, че е прехванала ракета, изстреляна от Йемен

Израелската армия съобщи, че е прехванала ракета, изстреляна от Йемен

Йеменските хуси Кадър: Youtube

Израелската армия съобщи днес, че е прехванала ракета, изстреляна от Йемен, откъдето бунтовниците хуси предприемат редовно атаки в отговор, както те казват, на израелската офанзива в Газа.

"Ракета, изстреляна от Йемен, беше прехваната от израелските военновъздушни сили", заяви израелската армия в "Телеграм".

Подкрепяните от Иран бунтовници хуси редовно изпращат ракети или дронове слещу Израел, голямата частш от които биват прехванати, предаде БТА.

Израел бомбардира в отговор миналия месец обекти на хусите в Сана и северната провинция Джауф, като уби 35 души и рани 131, според бунтовниците, които контролират големи части от страната.

