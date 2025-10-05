Санае Такаичи е на път да стане първа жена премиер в историята на Япония

Бившата министърка на вътрешните работи Санае Такаичи е на път да стане първата жена премиер на Япония, след като управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) я избра за свой нов председател в оспорван балотаж за лидерския пост, посочва в. "Файненшъл таймс".

Шестдесет и четири годишната Такаичи, която е консерваторка и се вдъхновява от бившата британска министър-председателка Маргарет Тачър, победи най-близкия си съперник земеделския министър Шинджиро Коидзуми със 185 гласа срещу 156 в балотажа. Победата на Такаичи опроверга предварителни социологически проучвания, които в по-голямата си част предричаха победа за Коидзуми, предаде БТА.

Смяната на премиера Шигеру Ишиба като лидер на партията означава, че Такаичи се очаква да стане министър-председател на страната. Сред петимата кандидати именно Такаичи, Коидзуми и генералният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши бяха смятани за основни претенденти.

В миналогодишните лидерски избори, в които участваха рекордните девет кандидати, Ишиба изостана зад Такаичи на първия тур, но победи на балотажа, припомня Киодо.

Новата ръководителка на ЛДП, чийто мандат е до 2027 г., най-вероятно ще стане министър-председател по-късно този месец, тъй като управляващата коалиция с младшия партньор – партията "Комейто" – остава най-голямата сила в парламента, а опозиционните партии не са обединени.

Такаичи е политически ветеран, заемала е редица постове в кабинета и е била голяма поддръжничка на политиката на покойния днес премиер Шиндзо Абе, наричана популярно "Абеномика". Тя ще замести незабавно начело на ЛДП напускащия премиер Шигеру Ишиба, отбелязва "Файненшъл таймс".

Родена в град Нара Санае Такаичи е защитничка на консервативните идеи по социалните въпроси и призовава за силна отбрана. По икономическите въпроси тя подкрепя високите публични разходи и ниските лихвени проценти, в съответствие с политиката, провеждана от нейния политически ментор, бившия министър-председател Шиндзо Абе.

Тя редовно посещава храма "Ясукуни" в Токио, в който се почитат редица военнопрестъпници от Втората световна война и който в редица азиатски държави се смята за символ на милитаристичното минало на Япония. Ревизионистка в подхода си, тя смята, че военните престъпления на Япония са "силно преувеличени". Такаичи е и яростен критик на нарастващото военно присъствие на Китай в Азиатско-тихокеанския регион. Тя вижда в Пекин заплаха за интересите и стабилността на Япония в Азия и подкрепя изграждането на японски съоръжения на островите Сенкаку (наричани Дяоюй от Китай - бел. ред.), които от години се оспорват между Китай и Япония.

Въпреки, че е непримирим критик на Китай, тя вероятно ще смекчи реториката си, след като поеме юздите на ЛДП, посочва Франс прес.

Особено консервативна, дори за нейния лагер, тя се противопоставя на социалните реформи, които биха намалили неравенството между мъжете и жените. Отказва да позволи на жените да запазят моминското си име след брака, като се застъпва за единно бащино име. Критикува извънбрачните раждания и категорично се противопоставя на промените в правата за наследяване на Трона на хризантемата (императорската династия – бел. ред.), които биха могли да осигурят по-добро място на жените в императорското семейство.

Дълго време императорското семейство обмисляше да позволи на принцесите да запазят ранга си след брака или дори да се присъединят към реда на наследяване. Това е жизненоважна реформа за императорското семейство, което много дълго време имаше само дъщери до раждането на принц Хисахито през 2006 г. Такаичи също така активно насърчава патерналистичната визия за семейството, като отхвърля квотите, целящи назначаването на повече жени на властови позиции, и се бори за ясно определени роли на мъжете и жените. В същия дух тя се противопоставя и на еднополовите бракове.

Любителка на мотоциклетите, автомобилите и хеви метъла и заклета пушачка, Санае Такаичи се омъжва за друг член на партията си, Таку Ямамото, преди двойката да се разведе през 2017 г., само за да се събере отново няколко години по-късно. Тя дори убеждава съпруга си да си промени името, за да може двойката да остане в съответствие с нейните политически идеи. Санае Такаичи няма свои деца. Сред политическите си идоли тя редовно посочва Маргарет Тачър.

Такаичи е подкрепяна от консервативното крило на партията си и от поддръжниците на нейния ментор - бившия дългогодишен премиер Шиндзо Абе (2006-2007, 2012-2020 т.), който загина при атентат през 2022 г.

Тя е фокусирала политическата си програма си върху укрепване на националната отбрана и икономическата сигурност, като неотдавна каза, че няма да се поколебае да предоговори споразумението за митата със САЩ, ако някои негови клаузи са "несправедливи или дискриминационни" към Япония, отбелязва АФП.

Такаичи също така изрази силно безпокойство ръста на престъпността и икономическото влияние на чужденците в Япония, призовавайки за затягане на съответните правила за покупка на недвижимо имущество от чужденци.