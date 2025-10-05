Започват новите преговори за освобождаване на заложниците в Газа

Очаква се днес в Египет да започнат нови преговори за освобождаване на заложниците в Газа и постигане на трайно мирно споразумение.

В тях ще участват специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър.

Това се случва, след като Хамас се съгласи с предложението на Тръмп за освобождаване на всички останали 48 заложници и прехвърлянето на контрола над Газа на правителство от палестински технократи. Утре в Египет ще пристигнат и делегации от Израел и Хамас, за да обсъдят очакваната размяна, пише БНТ.

Американският президент призова Израел да преустанови бомбардировките и предупреди Хамас, че "няма да толерира забавяне" на мирния процес. Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази надежда, че заложниците ще се завърнат още "в следващите дни" и допълни:

"На прага сме на огромен успех. Той не е финализиран още, работим неуморно за това и се надявам, че с Божията помощ, през следващите дни, дори още по време на 7-дневния празник Сукот, който започва в понеделник, ще мога да ви кажа за завръщането на всички заложници - живи и мъртви, наведнъж."