Русия подложи Украйна на масирани атаки с дронове и ракети тази нощ

Полша заяви, че рано тази сутрин е задействала военната си авиация, за да гарантира сигурността на въздушното си пространство, след като тази нощ Русия подложи Украйна на масирани атаки с дронове и ракети, предаде Ройтерс.

Украински представители казаха, че обект на атаки е станала и украинската Лвовска област, която граничи с Полша, предаде БТА.

Атакувана бе и украинската Запорожка област, заявиха областните власти. Най-малко 10 дрона и бомби с насочване поразиха град Запорожие, като един човек бе убит и осем бяха ранени, казаха властите.

Обект на атаки с дронове станаха и други градове, сред които Киев, Днепър и Одеса.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че са свалили 73 дрона.

"Полски и съюзни летателни апарати действат в нашето въздушно пространство, а наземно базираните системи за противовъздушна отбрана и радарите бяха приведени в максимално висока степен на готовност", заявиха полските въоръжени сили в социалната мрежа "Екс".

Страните на източния фланг на НАТО са във висока степен на бдителност, след като миналия месец Полша свали предполагаеми руски дронове, които навлязоха във въздушното ѝ пространство.

Въздушното движение на летището в литовската столица Вилнюс бе временно спряно късно снощи, след като в района бяха забелязани предполагаеми балони с горещ въздух, съобщиха летищните власти, цитирани от ДПА.

По-късно операторът на летището съобщи, че работата на летището е възобновена.