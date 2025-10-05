ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младите ни асове в биатлона минаха физически тесто...

Русия заяви, че тази нощ е неутрализирала 32 украински дрона

Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 32 украински дрона, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 32 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 11 над територията на Белгородска област, 11 - над територията на Воронежка област, 5 - над територията на Нижегородска област, 1 - над територията на Брянска област, 1 - над територията на Курска област, 1 - над територията на Тулска област, 1 - над територията на Тамбовска област и 1 - над територията на Република Мордовия", се казва в изявление на министерството на отбраната, предаде БТА.

