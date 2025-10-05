ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младите ни асове в биатлона минаха физически тесто...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21435044 www.24chasa.bg

Германският външен министър е на посещение днес в региона на Залива

708
Германският външен министър Йохан Вадефул

Германският външен министър Йохан Вадефул е на посещение днес в региона на Залива, на фона на дискусиите за плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа, предаде ДПА.

Вадефул ще се срещне първо с катарския външен министър Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в Катар. Катар е възприеман като ключов посредник между Израел и палестинците в усилията за слагане на край на войната в Газа. Според медийни съобщения високопоставени представители на двете страни се очаква да се срещнат днес в Египет за преговори с помощта на посредници, предаде БТА.

След това Вадефул ще се включи в среща на външни министри от Европейския съюз и от Залива в Кувейт.

Страните от Залива имат голямо влияние в своя регион и извън него.

Говорител на германското външно министерство заяви, че консултациите в Кувейт ще се фокусират върху регионални въпроси, като например ситуацията в ивицата Газа, Сирия, Иран и Йемен.

Германският външен министър Йохан Вадефул

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)