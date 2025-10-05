Германският външен министър е на посещение днес в региона на Залива

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският външен министър Йохан Вадефул е на посещение днес в региона на Залива, на фона на дискусиите за плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа, предаде ДПА.

Вадефул ще се срещне първо с катарския външен министър Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в Катар. Катар е възприеман като ключов посредник между Израел и палестинците в усилията за слагане на край на войната в Газа. Според медийни съобщения високопоставени представители на двете страни се очаква да се срещнат днес в Египет за преговори с помощта на посредници, предаде БТА.

След това Вадефул ще се включи в среща на външни министри от Европейския съюз и от Залива в Кувейт.

Страните от Залива имат голямо влияние в своя регион и извън него.

Говорител на германското външно министерство заяви, че консултациите в Кувейт ще се фокусират върху регионални въпроси, като например ситуацията в ивицата Газа, Сирия, Иран и Йемен.