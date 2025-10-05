ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младите ни асове в биатлона минаха физически тесто...

КМГ: Международният музикален фестивал в Макао беше открит днес

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

В Макао започна 37-ото издание на Международния музикален фестивал, организиран от Бюрото по културните въпроси на местното правителство. Събитието стартира по време на националния празник и се провежда под мотото „Звукът на морето".

Фестивалът подчертава уникалното очарование на Макао като място, където се срещат китайската и западната култура, представени чрез разнообразни музикални изпълнения и съпътстващи инициативи. Той ще продължи до 8 ноември.

В рамките на програмата артисти и оркестри от Китай, Русия, Португалия, Швейцария и други държави ще изнесат 12 концерта и ще участват в 14 допълнителни събития, които ще покажат богатството на културния обмен между Изтока и Запада.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

