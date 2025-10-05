ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рапър ще прави песен за световните вицешампиони на...

КМГ: Боксофисът за 1 октомври надхвърли 1,2 милиарда

КМГ

1248
Снимка: Китайска медийна група

Според данни на онлайн платформи от сектора, към 11:38 ч. на 5 октомври китайският боксофис за почивните дни около 1 октомври – националния празник на Китай, вече надхвърли 1,2 милиарда юана (включително предварителните продажби).

В челната тройка попадат филмите „Доброволци: Най-сетне мир", „731" и „Писателска одисея".

До момента в национален мащаб тази година са пуснати повече от 300 филма, обхващащи широк спектър от жанрове - история, комедия, анимация, фентъзи, драма и др. Това задоволява нуждите на китайските любители на киното и най-вече на семейната аудитория.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

