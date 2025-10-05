ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рапър ще прави песен за световните вицешампиони на...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21435199 www.24chasa.bg

КМГ: Нова книга представя ролята на китайските учени във Втората световна война

КМГ

1004
Снимка: Китайска медийна група

В Китай излезе нова книга под заглавие „Наука и учени във войната срещу фашизма", която подробно проследява приноса на китайските учени и изследователи в борбата срещу фашизма.

Изданието е създадено в сътрудничество от няколко историци в сферата на науката и технологиите с цел да популяризира духа, формиран в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Книгата разказва истории за съвместната работа на китайски и съюзнически учени, показвайки тяхната издръжливост и иновативност в условията на война.

Въпреки ограничените научно-технически ресурси по онова време, китайските учени постигат редица пробиви в разработката на оръжия, земеделието, медицината и здравеопазването, осигурявайки важна подкрепа както за фронта, така и за тила.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)