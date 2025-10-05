ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: АСЕАН очаква задълбочаване на сътрудничеството с Китай

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) очаква по-тясна интеграция с Китай в областта на търговията, инвестициите, веригите за доставки, свързаността и туризма, заяви генералният секретар Као Ким Хоун по време на прием, организиран от Постоянното представителство на Китай към АСЕАН по повод 76-ата годишнина от основаването на Китайската народна република.

„АСЕАН високо цени постоянната подкрепа на Китай за централната роля и единството на АСЕАН, проявени чрез активното участие в механизми и платформи, ръководени от организацията", подчерта Као.

По думите му чрез многобройни проекти и инициативи Китай подпомага изграждането на общността на АСЕАН, намалява разликите в развитието и засилва капацитета на блока да служи на своите граждани. Китай и АСЕАН споделят основна отговорност – да съхраняват, насърчават и поддържат мира и стабилността в един регион, който е едновременно динамичен, разнообразен и сложен.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

