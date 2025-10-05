КМГ: Интернет секторът на Китай отчита стабилен ръст през 2025 г.

Интернет секторът на Китай отбеляза стабилен ръст на приходите през първите осем месеца на 2025 г., показват данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии.

От януари до август водещите интернет компании и свързаните с тях услуги са реализирали бизнес приходи от около 1,29 трилиона юана (над 181 млрд. щатски долара), което е увеличение с 2,2% на годишна база. В същото време темпът на растеж е с 0,8 процентни пункта по-висок спрямо първото тримесечие на 2025 г.

Натрупаната печалба на тези компании възлиза на 106,3 млрд. юана, което е спад от 3,8% на годишна база, но намалението се свива с 4,5 процентни пункта спрямо първата половина на годината. Разходите за научноизследователска и развойна дейност достигат 66,86 млрд. юана – ръст от 3,4% на годишна база.