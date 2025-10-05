ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тя е красива, не остарява, без его и без заплата –...

КМГ: Интернет секторът на Китай отчита стабилен ръст през 2025 г.

КМГ

1104
Снимка: Китайска медийна група

Интернет секторът на Китай отбеляза стабилен ръст на приходите през първите осем месеца на 2025 г., показват данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии.

От януари до август водещите интернет компании и свързаните с тях услуги са реализирали бизнес приходи от около 1,29 трилиона юана (над 181 млрд. щатски долара), което е увеличение с 2,2% на годишна база. В същото време темпът на растеж е с 0,8 процентни пункта по-висок спрямо първото тримесечие на 2025 г.

Натрупаната печалба на тези компании възлиза на 106,3 млрд. юана, което е спад от 3,8% на годишна база, но намалението се свива с 4,5 процентни пункта спрямо първата половина на годината. Разходите за научноизследователска и развойна дейност достигат 66,86 млрд. юана – ръст от 3,4% на годишна база.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

