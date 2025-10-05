ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕС представя план за насърчаване на собствени платформи за изкуствен интелект

Изкуствен интелект СНИМКА: Pixabay

Европейският съюз подготвя нов план за насърчаване на европейските платформи за изкуствен интелект, с цел да засили конкурентоспособността си спрямо Съединените щати и Китай, съобщава вестник „Файненшъл таймс".

Според изданието, Европейската комисия ще представи „Приложна стратегия за изкуствен интелект", която има за цел да стимулира използването на разработени в Европа AI инструменти. Новата стратегия ще насърчава прилагането на изкуствения интелект в ключови сектори като здравеопазването, отбраната и производството, се посочва в проектодокумента.

Изкуствен интелект СНИМКА: Pixabay

Четете още

