ЕС представя план за насърчаване на собствени платформи за изкуствен интелект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз подготвя нов план за насърчаване на европейските платформи за изкуствен интелект, с цел да засили конкурентоспособността си спрямо Съединените щати и Китай, съобщава вестник „Файненшъл таймс".

Според изданието, Европейската комисия ще представи „Приложна стратегия за изкуствен интелект", която има за цел да стимулира използването на разработени в Европа AI инструменти. Новата стратегия ще насърчава прилагането на изкуствения интелект в ключови сектори като здравеопазването, отбраната и производството, се посочва в проектодокумента.