Зеленски: Тази нощ Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че тази нощ руските сили са атакували Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона, предаде Ройтерс.

При руската атака тази нощ бяха убити най-малко петима души, сочат данни на украинските власти, предаде БТА.

Съобщава се за четирима убити в западната Лвовска област, която граничи с Полша. Там е поразен индустриален парк, вследствие на което е избухнал пожар и части от града са останали без електричество.

Кметът на Лвов Андрий Садови призова местните жители да стоят на закрито, докато властите потушат пожарите.

В Запорожка област е убит един човек и деветима са ранени при атака, която остави без ток повече от 73 хиляди потребители, каза областният управител Иван Федоров.

Поразена е гражданска инфраструктура в Ивано-Франковска, Виницка, Черниговска, Херсонска, Харковска и Одеска област, каза украинската премиерка Юлия Свириденко.

"Поредният умишлен терор срещу цивилни", написа министър-председателката в социалната мрежа "Екс".

"Москва продължава да поразява домове, училища и енергийни съоръжения, с което доказва, че разрухата е нейната единствена стратегия", заяви тя.