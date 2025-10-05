ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцката брегова охрана спаси 17 мигранти, но една жена е починала

Лодка с мигранти. СНИМКА: АРХИВ

Гръцката брегова охрана съобщи днес, че е спасила 17 мигранти и е извадила тялото на жена, която най-вероятно се е удавила, след като лодката с мигрантите е потънала близо до остров Лесбос, съобщиха гръцкото издание „Катимерини" и АФП.

Мигрантите „са били намерени близо до останките от лодката им", каза говорителка на бреговата охрана пред АФП.

„Те казаха, че във водата е имало жена. Тя е била намерена след издирване, осъществено от кораби на бреговата охрана и хеликоптер на Фронтекс (Frontex)", допълни тя.

Тялото на жената е транспортирано в Пломари на остров Лесбос.

Гръцките острови Лесбос, Хиос, Лерос, Кос и Самос, които са обичайно място за влизане на мигранти в страната от близките турски брегове след миграционната криза през 2015 г., отчитат намаляване на броя на пристигащите нелегално през последните години. Споразуменията с Турция за борба с мрежите за трафик на хора значително допринесоха за намаляване на пристигащите мигранти, отбелязва Франс прес.

Вече над година и половина миграционният маршрут преминава през Либия, което поставя Гърция, Италия и Малта на преден план на миграционната вълна, предаде БТА.

Гръцкото правителство наскоро затегна политиката си по отношение на нелегалните мигранти. Нов закон, одобрен през септември, позволява мигрантите да бъдат задържани до две години за незаконно влизане и до пет години, ако впоследствие бъдат арестувани за незаконно пребиваване в Гърция.

