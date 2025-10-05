Египетски булдозери разчистват главния път между северната и южната част на ивицата Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Египетски булдозери вчера са започнали да разчистват пътя "Салахедин" между северната и южната част на ивицата Газа, съобщи Египетската комисия за подпомагане на палестинския анклав, цитирана от в. "Ал Ахрам".

Говорителят на Комисията Мохамед Мансур каза за телевизия "Ем Би Си Миср" (MBC Misr), че операцията включва и разширяване на египетския лагер за разселени палестинци в района, с което той ще стане най-големият до момента лагер, предаде БТА.

Местни новинарски сайтове споделиха видеокадри на булдозерите, които се движат по главната пътна артерия. Палестинската онлайн медия "Ал Кудс" информира, че се осъществява координация между египетските и израелските власти, за да се позволи преминаване на тежките машини. Целта е "Салахедин" да се отвори за преминаване на цивилни граждани.

Развитието следва прегрупирането и преместването на израелските сили в няколко части на анклава.

През последните няколко дни Египетската комисия за подпомагане на Газа завърши изграждането на осем лагера за разселени лица, които ще приютят десетки хиляди палестинци. Наред с това са раздадени 500 000 пакета с хранителни продукти.

Главният път носи името на известния като Саладин владетел на Египет и Сирия Юсуф Салах ад Дин ибн Аюб, основател на династията на Аюбидите, който през 1187 г. побеждава кръстоносците в Йерусалим. Погребан е в мавзолей край Омаядската джамия в Дамаск.