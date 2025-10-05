В Сърбия са евакуирали 10 души в общини, в които е обявено извънредно положение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спасителни екипи са евакуирали десет души в общини в Централна и Югоизточна Сърбия, в които е обявено извънредно положение заради обилни валежи, съобщи заместник-началникът на сръбския Сектор за извънредни ситуации Милош Миленкович, цитиран от сръбските медии.

За сръбската държавна телевизия РТС той посочи, че от началото на октомври заради изключително неблагоприятните метеорологични условия спасителните екипи са имали общо 24 интервенции, в които са се включили 84 пожарникари-спасители с 33 автомобила и седем помпи, предаде БТА.

Миленкович каза, че най-често екипите е трябвало да премахват паднали заради тежкия сняг дървета, да отводняват наводнени мазета, както и да спасят група деца, които по време на екскурзия заради снега са били блокирани в планината Дивчибаре, пише в."Данас".

Извънредно положение в момента е обявено в няколко сръбски общини, където има проблеми със снабдяването с електроенергия и непроходими пътища.

Миленкович добави, че водоснабдяването е нормализирано в по-голямата част от Сърбия, че няма опасност от преливане на реки, а Републиканският хидрометеорологичен институт е съобщил, че се очаква леко повишаване на температурите през следващите дни.