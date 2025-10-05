ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рапър ще прави песен за световните вицешампиони на...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21436073 www.24chasa.bg

Силна буря в Северозападна Европа предизвика прекъсвания на електроподаването и повали дървета

916
Буря Снимка: Pixabay

Силна буря над някои части от Северозападна Европа повали дървета и наложи да бъдат отменени полети, но към момента няма информация за сериозни щети, предаде ДПА.

В белгийската столица Брюксел пожарната служба се е отзовала на около 90 сигнала, предимно за паднали дървета или счупени клони, съобщи днес белгийската информационна агенция Белга. Многобройни сигнали и имуществени щети са били отчетени и в други части на страната, предаде БТА.

В Шотландия и Норвегия някои домакинства все още бяха без ток тази сутрин. Очаква се електроподаването да бъде възстановено постепенно. Електропроводи са били сериозно повредени от паднали дървета.

Според норвежката телевизия Ен Ер Ко десетки хиляди домакинства в южната и в централната част на скандинавската страна все още са без ток и днес.

В Шотландия се очакват смущения в графиците на железопътния транспорт, тъй като ремонтните работи продължават, съобщи британската агенция Пи Ей.

В Нидерландия предупреждението за опасна буря вече е отменено. Не се съобщава за значителни щети, но някои пътища бяха блокирани поради паднали дървета.

На летището в Амстердам, където вчера бяха отменени около 150 пристигащи и заминаващи полета, ситуацията до голяма степен се нормализира.

Въпреки това, като предпазна мярка днес бяха отменени 10 полета. Очаква се това да остане така, заяви говорител на авиокомпанията Ка Ел Ем.

Буря Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)