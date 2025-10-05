ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тя е красива, не остарява, без его и без заплата –...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21436321 www.24chasa.bg

Одобрението за германската управляваща коалиция е рекордно ниско

1092
Фридрих Мерц

Одобрението за германската управляваща коалиция, състояща се от консерватори и социалдемократи, спадна до рекордно ниско ниво в проучване на института "Инса", публикувано днес, предаде ДПА.

Десноцентристката Германска социалдемократическа партия и консервативният блок на Християндемократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц и баварския Християнсоциален съюз достигат заедно едва 38% одобрение – най-лошият резултат за коалицията, откакто пое властта през май, сочи проучване на вестник "Билд".

Консерваторите губят един процентен пункт спрямо предходната седмица, достигайки 24 на сто. Резултатът на коалиционния им партньор ГСДП също е по-нисък с 1 процент – 14%, предаде БТА.

Ако днес имаше избори за Бундестаг, 26% от анкетираните биха дали гласа си за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", което е същата стойност като предходната седмица.

Подкрепата за "Левите" е с 1 процентен пункт повече, достигайки 12%, а "Зелените" са загубили един пункт и в момента събират 11%.

Съюзът "Сара Вагенкнехт" и Свободната демократическа партия имат 4%, с което остават под 5-процентовия праг за влизане в парламента.

Други партии са получили подкрепата на 5% от анкетираните. Според "Инса" проучването е проведено между 29 септември и 2 октомври и в него са участвали 1186 души. Статистическата грешка е около 2,9 процентни пункта.

Фридрих Мерц

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)