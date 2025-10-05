Босненският сръбски лидер Додик към Путин: Русия и САЩ да съставят комисия за Балканите

Отстраненият от длъжност президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик каза в интервю за ТАСС след срещата си с руския държавен глава Владимир Путин, че го е помолил да не изключва балканския въпрос от диалога си с президента на САЩ Доналд Тръмп и да се опитат да изработят трайни решения.

„Допълнително помолих президента да обърне внимание на друг въпрос, който може да бъде от голямо значение в диалога, който Русия води със САЩ. Ако бъде постигнато споразумение между двете световни сили, е изключително важно вниманието към Балканите да не намалява. Може би най-правилното решение би било именно Русия и САЩ, като част от окончателното си споразумение, да създадат комисия за Балканите, която да помогне за окончателното стабилизиране на ситуацията в региона чрез разработване на трайни решения и правилно организиране на самите държави", каза Додик.

Срещата между Путин и Додик се проведе в Сочи по-рано тази седмица в кулоарите на срещата на Дискусионния клуб „Валдай", предаде БТА.

По думите на Додик срещата с руския президент „в рамките на определеното време е предоставила възможност за обсъждане на всички въпроси", които страните са планирали.

Той допълни, че са били обсъдени някои форми на сътрудничество в областта на икономиката, културата и спорта.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната (1992-1995 г.), тя е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

Република Сръбска е без президент от 18 август, когато Съдът на Босна и Херцеговина потвърди решението на Централната избирателна комисия да прекрати мандата на Милорад Додик, след като той беше осъден за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната. Присъдата на Додик е една година затвор и забрана да заема държавни длъжности за шест години. Той откупи годината затвор, тъй като законът го разрешава.

Парламентът на Република Сръбска насрочи референдум за 25 октомври, на който гласоподавателите да бъдат попитани дали съдебното решение за отстраняване на Додик трябва да бъде изпълнено. На 23 ноември ще се състоят избори за президент.

Шестдесет и шест годишният Додик, известен с проруските си и националистически позиции, заема високи държавни длъжности от почти 30 години. Той спечели последните президентски избори в Република Сръбска през 2022 година. През последното десетилетие Додик се застъпва за отделянето на Република Сръбска от Босна и Херцеговина и обединението ѝ със Сърбия, отбелязва Ройтерс.