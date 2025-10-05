Външните министри на няколко ислямски държави приветстваха мирния план на Тръмп за Газа

Външните министри на няколко ислямски държави приветстваха мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа, описвайки го като реална възможност за постигане на трайно прекратяване на огъня в гъстонаселената крайбрежна зона, предаде ДПА.

Министрите на Египет, Йордания, ОАЕ, Индонезия, Пакистан, Турция, Саудитска Арабия и Катар изразиха в общо изявление одобрение към реакцията на "Хамас" спрямо плана на Тръмп за Газа, предаде БТА.

Дипломатите приветстваха и призива на Тръмп Израел незабавно да прекрати бомбардировките и да започне прилагането на споразумение за размяна на израелски заложници, държани в Газа, в замяна за палестински затворници в Израел.

"Тези развития представляват реална възможност за постигане на всеобхватно и устойчиво прекратяване на огъня и за справяне с критичната хуманитарна ситуация, пред която са изправени жителите на ивицата Газа", се посочва в изявлението.

Министрите призоваха за незабавно започване на преговори за изработване на механизми за прилагането на плана на Тръмп. В петък "Хамас" заяви, че приема определени части от предложения план за мир, но не коментира искането за разоръжаване на групировката. След реакцията на "Хамас" Тръмп призова Израел незабавно да спре въздушните удари по Газа, за да се улесни освобождаването на заложниците.

Очаква се утре в Египет да започнат непреки преговори между Израел и "Хамас", на които ще бъдат обсъдени подробностите по размяната на израелски заложници и палестински затворници. Египет, Катар и САЩ продължават да посредничат в конфликта между Израел и групировката, който продължава вече близо две години.