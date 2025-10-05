ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кризата с боклука в София. Как се справи общината ...

Марко Рубио: Войната в Газа все още не е приключила

Марко Рубио Снимка: Архив

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви днес, че войната в Газа все още не е приключила, въпреки че Израел и палестинската групировка „Хамас" са се съгласили с някои елементи от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Много скоро ще разберем дали „Хамас" е сериозна или не, според това как ще протекат техническите преговори по отношение на логистиката", заяви Рубио в предаването „Среща с пресата" на „Ен Би Си Нюз", визирайки освобождаването на заложниците от Газа.

