Турция ще получава от САЩ втечнен природен газ за 43 млрд. долара

Турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар ​​потвърди, че последните споразумения за доставка на втечнен природен газ (LNG), подписани със САЩ, са на стойност 43 милиарда долара, а доставките са планирани от 2027 до 2045 г. и имат за цел да диверсифицират източниците на природен газ в страната с по-евтини варианти, съобщи турският информационен сайт „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

„Имаме нужда от енергия и трябва да я набавим отнякъде. Откъде да я вземем? От надежден източник. И най-важното, откъдето е най-евтино", каза Байрактар вчера на среща в северния турски град Самсун.

По време на посещението на президента Реджеп Тайип Ердоган в САЩ, турската държавна компания за природен газ и нефтопроводи БОТАШ (BOTAS) подписа две споразумения за внос на втечнен природен газ с швейцарската компания за търговия с енергоносители Мъркюриа (Mercuria) и австралийската фирма Уудсайд енърджи (Woodside Energy), засягащи природен газ, добиван в САЩ.

Споразумението с Мъркюриа предвижда да бъдат доставени общо близо 70 милиарда кубически метра, като годишно ще се доставят 4 милиарда кубически метра до края на 2045 г. Договорът с Уудсайт енърджи е за девет години и е на стойност 5,8 милиарда кубически метра. Доставките трябва да започнат от 2030 г.

Байрактар ​​отбеляза, че по тръбопроводи продължава да пристига газ от Русия, Иран и Азербайджан, като вече са осигурени допълнителни доставки от Туркменистан.

Сделката със САЩ за втечнения природен газ ще диверсифицира допълнително този микс, наред със собственото производство на Турция, добави той.

Алпарслан Байрактар подчерта, че макар местните газови находища да са намалили нуждата от внос, Турция ще продължи да балансира местното производство с чуждестранните доставки, за да отговори на нарастващото търсене.

Турският енергиен министър посочи, че Турция в момента осъществява газови проучвания в Черно море, Средиземно море, Сомалия, а скоро може би и в Либия.

Добивът на газ в страната се увеличава, като находището Сакария в Черно море вече покрива нуждите на четири милиона домакинства.

Байрактар каза, че този брой ще се удвои догодина, а през 2028 година ще достигне 16 милиона.

Правителството също така планира да разшири офшорните проучвания в нови райони между Самсун и Орду по черноморското крайбрежие до 2026 г.

Байрактар ​​посочи също, че има напредък в проучванията и на суша, особено в региона Габар в Югоизточна Турция.