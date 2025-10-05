Трима хърватски туристи са затрупани от лавина в Словения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима хърватски планинари бяха затрупани днес от лавина под връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения, съобщават словенски и хърватски медии, цитирани от БТА.

Провежда се акция по спасяването им. Засега няма повече информация.

Заради лошите метеорологични условия в спасителната операция не може да се включи хеликоптер.

Условията на терен за много тежки. Дъждът,снегът и повишената опасност от лавини допълнително затрудняват работата на спасителите, посочва Словенската планинска спасителна служба, която потвърди за инцидента.

До 14 часа местно време (15 часа българско време) спасителите все още не са успели да достигнат изчезналите туристи, за които не се знае в какво състояние са.

От местната полиция казаха за регионалната телевизия Ен1, че лавината е затрупала трима хърватски граждани. Групата се е състояла от седем души – четирима са останали в хижата Водников дом, а трима са тръгнали да качват връх Тосц.