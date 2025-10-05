ИТ системите на летището в Берлин отново функционират след кибератаката

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от две седмици след кибератаката срещу доставчик на ИТ услуги на международното летище в Берлин, електронната система за обслужване на пътници е функционира нормално, съобщи днес говорителка на летищните власти в отговор на запитване на ДПА.

"Централната система на доставчика на услуги "Колинс аероспейс" (Collins Aerospace) е отново онлайн от неделя сутринта", уточни говорителката на летището в Берлин, предава БТА.

По нейни думи ИТ специалисти са започнали да провеждат обширни тестове за сигурност през уикенда, които са били успешни.

"От понеделник авиокомпаниите постепенно ще бъдат свързани отново към системата", добави говорителката.

Хакерска атака срещу доставчика на летищни услуги "Колинс аероспейс" на 19 септември спря работата на електронната й система за обслужване на пътници. Няколко летища в Европа бяха засегнати, което доведе до срив на електронните системи, използвани за обработка на пътници и багаж.

Най-силно засегнати бяха гишетата за чекиране. Авиокомпаниите преминаха към ръчно чекиране на пътниците и използване на външни системи.

Междувременно и друго германско летище – това в Мюнхен, съобщи днес за нормализиране на въздушния си трафик.

Дронове бяха забелязани в четвъртък и петък вечерта на летището в Мюнхен, второто по големина в Германия, което доведе до временно преустановяване на полетите, засегнало хиляди пътници.

Много полети бяха пренасочени или отменени и близо 10 000 души не успяха да пътуват, като някои бяха принудени да прекарат нощта на летището, където бяха осигурени легла, одеяла и храна, а магазините останаха отворени през нощта.

Тази сутрин затрудненията при летищните операции са значително намалени, а полетите излитат и кацат по разписание, съобщиха от мюнхенското летище, но призоваха пътниците да проверят статуса на полета си, преди да се отправят към аерогарата.

Във връзка с навлизането на дронове във въздушното пространство над някои от най-натоварените летища в Германия, германският министър на отбраната Борис Писториус призова за спокойствие.

В интервю за в. "Ханделсблат" Писториус заяви, че разбира неспокойствието, предизвикано от нерегламентираното навлизане на дронове, но отбеляза, че дебати около подобни събития досега не са били водени. "Ето защо е още по-важно да разглеждаме ситуацията трезво и спокойно: досега наблюдаваните дронове не са представлявали конкретна заплаха", каза той. От "Ханделсблат" уточняват, че интервюто с Писториус, което е публикувано днес, е проведено преди да бъдат забелязани дронове над летището в Мюнхен.

"Става въпрос за провокация, предизвикване на несигурност и противоречиви дебати. (Руският президент Владимир) Путин познава Германия много, много добре, както всички знаем. Той познава и германските инстинкти и рефлекси", каза Писториус.

Министърът обаче гледа скептично на плановете за изграждане на център за защита от дронове, идея, предложена от министъра на вътрешните работи Александър Добринд.

"Подобен център ще отговаря само за потенциална заплаха от дронове. Трябва обаче да очакваме, че може да има множество варианти за заплахи", предупреди Писториус.