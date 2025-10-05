Израел атакува Газа на фона на надеждите на палестинците за мирния план на Тръмп

Израелски самолети и танкове атакуваха ивицата Газа снощи, като унищожиха няколко жилищни сгради, съобщиха очевидци, цитирани от Ройтерс. Нападението бе извършено на фона на надеждите палестинците за осъществяването на плана на САЩ за спиране на войната, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп, който по-рано призова за край на бомбардировките, заяви вчера в платформата си "Трут Соушъл", че Израел е приел предложената "първоначална линия за изтегляне" в Газа и че когато "Хамас" потвърди, примирието ще влезе в сила НЕЗАБАВНО."

Израел ескалира офанзивата си в момент, когато Египет се готви да посрещне делегати на "Хамас", Израел, САЩ и Катар, които да водят преговори за прилагането на практика на предложението за спиране на конфликта, което бележи най-големия напредък до момента.

В град Газа, който Израел описва като един от последните бастиони на "Хамас", израелските сили продължават атаките си и предупредиха жителите, които са избягали от там, да не се връщат, тъй като това е "опасна зона на сражения."

Днес очевидци заявиха, че най-големият град в ивицата е бил сред целите, поразени от израелски самолети. Местните здравни власти заявиха, че най-малко един палестинец е бил убит и няколко са били ранени.

Трима души са били убити при друга израелска атака в анклава, съобщиха медицински работници.