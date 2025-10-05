ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 1000 души са блокирани от тибетската страна на Еверест заради виелица

1500
Еверест СНИМКА: Pixabay

Спасителни екипи работят, за да разчистят пътя към лагерите по източния склон на връх Еверест в Тибет, където близо 1000 души са блокирани от снежна буря, затрупала пътищата, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Според информация на китайската медия "Цзиму нюз" стотици местни жители и спасители са мобилизирани, за да отстранят снега и да осигурят достъп до района, разположен на надморска височина от над 4900 метра. Част от туристите вече са били евакуирани от планината.

Снеговалежът е започнал в петък и е продължил вчера, уточни Туристическата компания на окръг Тингри чрез официалния си профил в "Уичат". От снощи продажбата на билети и достъпът до туристическата зона на Еверест са преустановени.

Междувременно от другата страна на границата в Непал проливни дъждове предизвикаха свлачища и внезапни наводнения, които блокираха пътища, отнесоха мостове и отнеха живота на най-малко 47 души, съобщи полицията.

Еверест СНИМКА: Pixabay

