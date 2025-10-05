Хиляди хора в Анкара подкрепиха палестинците в Газа

Шествие в подкрепа на палестинците в Газа се състоя днес в Анкара. Хиляди хора се стекоха на централните улици на турската столица, за да изразят недоволството си от хуманитарната криза и нарастващия брой на жертвите в резултат на военната офанзива на Израел, предава БТА.

Шествието, продължило три часа, започна от района пред джамията "Мелике Хатун" и стигна до централния площад в район "Къзълай".

"Тук сме, за да не бъдат убивани деца. Тук сме, за да отговорим чрез гласа на съвестта на хората и той да бъде чут", заяви участничка в шествието пред БТА.

"Тук сме, за да може светът ще чуе, че в Газа има геноцид", каза друг участник.

Участниците в шествието, организирано от "Платформата за подкрепа на Палестина" в Анкара, развяваха турския и палестински знамена.

Те носеха също плакати, които с надписи, осъждащи действията на Израел.

"Свободна Палестина", "Израел напада, САЩ плаща, децата умират, светът наблюдава", "Човешкото достойнство ще победи ционизма", "Газа умира", "Търговията с Израел е предателство към човечеството", "Заедно срещу потисничеството ", "В Палестина няма училища, няма класове, няма ученици, няма учители. Звънците замлъкнаха, но ти не мълчи!", гласяха част от надписите по плакатите, както и тези, които бяха окачени по мостовете над маршрута, по който премина шествието.

Израел започна офанзивата си в Газа след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са били убити около 1200 души, а 251 души са взети за заложници. По данни на здравното министерство на Газа войната е отнела досега живота на над 67 000 палестинци.

Освен възгласи в подкрепа на обикновените граждани в Газа, които са жертва на конфликта, участниците скандираха и в подкрепа на палестинското ислямистко движение "Хамас", смятано за терористична организация от САЩ, Израел и Европейския съюз. Част от шествието беше също така автобус с надпис "Хамас е Палестина".

Младежи с кутия за дарения събираха средства за пострадалите от войната.

Шествието в подкрепа на Газа наложи затварянето на основни улици и пътни артерии в Анкара и затрудни движението в града. Събитието премина при засилено полицейско присъствие. На входа при сборния пункт органите на реда проверяваха дали участниците не носят опасни предмети. По маршрута на шествието бяха поставени заграждения, а полицаите следяха за безредици.