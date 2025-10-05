Жеги, тълпи от хора и бомбена заплаха на тазгодишния Октоберфест

Въпреки че 6,5 милиона посетители изпиха 6,5 милиона литра бира, не всичко мина гладко на тазгодишното 190-ото издание на най-големия бирен фестивал в света Октоберфест в Мюнхен, който приключва днес, пише ДПА, цитирана от БТА.

Икономическият съветник на Община Мюнхен Кристиан Шарф, който ръководи Октоберфест за първа година, призна, че за него събитието е било предизвикателно и като "влакче в увеселителен парк".

"Един мечтан старт с рекордно високи температури и гладко протекла първа седмица. После дойде пренаселеността в събота по средата на Октоберфест и бомбената заплаха в сряда, което ни постави пред голямо предизвикателство", сподели той.

Октоберфест 2025 вероятно ще остане в историята по няколко причини, посочва ДПА.

В сряда фестивалът беше затворен, тъй като районът беше евакуиран и претърсван в продължение на часове след бомбена заплаха. Междувременно, традиционният ден на отварянето на бирата отбеляза рекордно топло време с температури, достигащи 31 градуса по Целзий – най-горещият ден на Октоберфест, който някога е бил регистриран.

До днес обаче, денят на закриването, есенният дъжд, вятърът и студът вече бяха настъпили в Мюнхен.

"Беше важно всички страни да работят ръка за ръка, така че да успеем да отворим отново в 17:30 ч.", каза Шарф за повторното отваряне на фестивала в сряда след бомбената заплаха.

В късния следобед в петък, когато се отбелязаха 35 години от обединението на Германия, около 300 000 души посетиха Октоберфест, а властите трябваше да ограничат достъпа за втори път заради пренаселеност.

Планира се догодина на фестивалът Октоберфест да има система за измерване в реално време на броя на посетителите и засичане на струпванията на хора, макар все още да не е ясно как точно това ще се случва, обясни Шарф.

През втория уикенд на Октоберфест – наричан "Италианският уикенд", около 30 процента от посетителите са били от чужбина, добави той.

"Италианският уикенд" бива наричан така, защото традиционно през втория уикенд на фестивала има голям брой посетители от Италия.

Въпреки че Мюнхен отдавна е престанал да промотира събитието в чужбина, тази роля сега се изпълнява предимно от популярни лица в социалните медии. Все пак Октоберфест остава здраво вкоренен в традициите на Мюнхен и Бавария, като около 70 процента от посетителите през двете седмици на фестивала са дошли от региона.

Повече инциденти, свързани с алкохол

Както обикновено, някои посетители злоупотребиха с алкохола по време на Октоберфест, заради което се наложи да им бъде оказана медицинска помощ. Службата за спешна помощ е регистрирала 6824 души, потърсили помощ, от които 40 процента във връзка с консумация на прекалено много алкохол. Този дял е бил около една трета през предходните години на фестивала.

Като цяло случаите, в които е била оказана спешна медицинска помощ са нараснали с 28 процента тази година, което се е дължало на жегите през първия уикенд от фестивала.

Увеличение на сексуалните престъпления

Общо са регистрирани 784 престъпления и административни нарушения, повечето от които са свързани с нападения. Броят на съобщените сексуални престъпления се е увеличил от 56 през 2024 г. на 72 през тази година, от които пет случая на изнасилване. През 2024 г. са регистрирани два случая на изнасилване, а през 2023 г. – шест.

Регистрирани са 148 престъпления на тазгодишния Октоберфест, свързани с наркотици, повечето от които с кокаин. Освен това е имало 13 нарушения на разпоредбите за канабиса.

По отношение на престъпността, тазгодишният Октоберфест е бил до голяма степен в рамките на нормалното, заяви полицейският говорител Томас Шелсхорн.