Историческа победа за хандбалния "Бяла"

250 000 излязоха на протест в Амстердам срещу войната в Газа

Амстердам, Нидерландия. Снимка Архив

Стотици хиляди хора преминаха днес по улиците на Амстердам с призив към правителството на Нидерландия за по-твърда позиция по отношение не войната на Израел в Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По данни на организаторите около 250 000 души са се включили в демонстрацията. Полицията потвърди тези данни.

Повечето хора бяха облечени в червено. Те преминаха в шествие по 6-километров маршрут в Амстердам, развяваха палестински знамена, скандираха "Свободна, свободна Палестина" и носеха плакати с надписи "Срам за Израел!".

Израел отхвърля обвиненията в геноцид като несъстоятелни и казва, че операциите на неговите сили в Газа са акт на самоотбрана и са насочени срещу групировката "Хамас".

Последното голямо пропалестинско шествие в Нидерландия бе през май в Хага.

Нидерландското правителство наложи през юли забрана за пътуване на двама крайнодесни израелски министри, като ги обвини, че насърчават насилие срещу палестинците и призовават за "етническо прочистване" на Газа.

Амстердам, Нидерландия. Снимка Архив

