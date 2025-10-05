250 000 излязоха на протест в Амстердам срещу войната в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици хиляди хора преминаха днес по улиците на Амстердам с призив към правителството на Нидерландия за по-твърда позиция по отношение не войната на Израел в Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По данни на организаторите около 250 000 души са се включили в демонстрацията. Полицията потвърди тези данни.

Повечето хора бяха облечени в червено. Те преминаха в шествие по 6-километров маршрут в Амстердам, развяваха палестински знамена, скандираха "Свободна, свободна Палестина" и носеха плакати с надписи "Срам за Израел!".

Израел отхвърля обвиненията в геноцид като несъстоятелни и казва, че операциите на неговите сили в Газа са акт на самоотбрана и са насочени срещу групировката "Хамас".

Последното голямо пропалестинско шествие в Нидерландия бе през май в Хага.

Нидерландското правителство наложи през юли забрана за пътуване на двама крайнодесни израелски министри, като ги обвини, че насърчават насилие срещу палестинците и призовават за "етническо прочистване" на Газа.