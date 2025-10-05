Грета Тунберг: Израел ме държи без вода и храна в килия с дървеници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тел Авив продължава да бомбардира Газа въпреки призивите на Тръмп да спре

“Няма да изпълним нито една от 20-те клаузи, докато не бъде изпълнена първата от тях - освобождаването на всички заложници - живите и мъртвите. Всеки един от тях трябва да се върне в страната ни”. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в неделя по повод приетото от палестинската терористична групировка “Хамас” предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в Газа.

По-рано израелецът беше изразил предположението си, че похитените ще бъдат освободени в близките дни. В понеделник в Египет ще се проведат преговори, на които ще се разбере каква ще бъде съдбата им. Съгласно плана за мир на Вашингтон в замяна Тел Авив ще трябва да освободи стотици палестинци, които са били задържани по време на военните действия в Газа, и такива, които излежават доживотна присъда в затвори.

Коментарите на израелският лидер идват, след като в петък “Хамас” публикува изявление, в което поиска преговори по някои от 20-те точки в предложението на Тръмп. Въпреки това републиканецът даде ясно да се разбере, че няма да толерира забавяния и шикалкавения.

“Да приключим сделката бързо, иначе всичко ще бъде загубено”, написа той в социалните мрежи.

Изглежда, Вашингтон оказва силен натиск и върху двете враждуващи страни за прекратяване на огъня. Късно в петък вечерта Тръмп каза на Израел да спре бомбардировките в Газа - нещо, което

никой друг американски президент не си е позволявал

да поиска от Тел Авив досега.

Обаче това все още не се е превърнало в реалност. Ударите по размирната територия продължиха и през уикенда. По данни на здравните власти, които работят на място, само в неделя са загинали поне 15 души. Към това число, ако добавим и жертвите от събота, се оказва, че 87 са загубили живота си, откакто Тръмп натисна Израел да спре снарядите.

“Броят на ранените към този момент продължава да нараства. Повече от 460 души са хоспитализирани в болницата “Ал Ахли” в град Газа в събота”, твърди д-р Фадел Наим, който работи там.

Бъдещето на мира в региона остава несигурно. “Хамас” не отговориха на някои от най-основните точки по предложението на Тръмп. Едната е свързана с пълното разоръжаване на групировката.

По този повод Нетаняху заплаши, че Газа ще бъде демилитаризирана

по лесния или по сложния начин,

което е директна заплаха за военни действия.

“Разоръжаването ще се случи”, категоричен беше той.

Също така от групировката не споменаха дали са готови да подкрепят международен надзорен комитет, ръководен от Тръмп, наречен “Съвет за мира”, който трябва да контролира местното палестинско управление.

Освен да освободят заложниците, единственото друго нещо, на което “Хамас” са съгласни, е в правителството на Газа да влязат независими технократи, за които да има консенсус между палестинците и да са подкрепени от арабската и мюсюлманската общност.

Реакциите на предложенията сред жителите на размирната територия варират от надежда до дълбоко недоверие. Някои се опасяват, че “Хамас” е в капан и че Израел, ако си върне заложниците, ще възобнови войната. Други вярват, че се е отворила историческа възможност за прекратяване на двугодишния конфликт.

“Не се оставяйте да ви завладее оптимизмът. Ще има поредица от преговори по подробностите. Дяволът винаги се крие в детайлите”, смята живеещият в Газа Ибрахим Фарес.

На този фон се появи информация за нехуманно отношение от страна на Израел към популярната шведска активистка за човешки права и чиста природа Грета Тунберг.

Тя и още над 400 души бяха арестувани миналата седмица като част от флотилията “Глобал Сумуд”. Това е група от над 40 малки туристически лодки, превозващи хуманитарна помощ за хората в Газа. Сред задържаните е и българинът Васил Димитров.

Тунберг се оплакала, че е била заключена в килия, в която имало дървеници. и е била държана дълго време без достъп до храна и вода, пише в. “Гардиън” по информация от имейл на шведското външно министерство, пратен до близките на активистката. От същия източник се разбира, че друг задържан активист е споменал пред друго неупоменато посолство, че младата активистка е била принуждавана да държи израелски знамена, за да бъде снимана с тях от полицаите.

Това твърдение е потвърдено от поне двама други членове на “Сумуд”, които са били задържани от израелските сили и освободени в събота.

“Те влачеха малката Грета за косата пред очите ни,

биеха я и я принудиха да целува израелското знаме

Направиха ѝ всичко, което може да си представите, като предупреждение към останалите”, разказва пред турските медии активистът Ерсин Челик.

“Увиха Грета в израелското знаме и я разхождаха като трофей”, заяви италианският журналист Лоренцо Д'Агостино от Истанбул, където пристигна след освобождаването си.