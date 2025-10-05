Британската полиция с нови правомощия след поредната пропалестинска демонстрация в Лондон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската полиция ще получи правомощия да ограничава повтарящи се протести на едно и също място, обяви днес правителството на Великобритания, след като вчера се състоя поредната пропалестинска демонстрация въпреки исканията за отмяната ѝ на фона на смъртоносното нападение срещу синагога в Манчестър, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Новите правомощия ще позволят на високопоставени полицейски служители да вземат предвид кумулативното въздействие на предходни протести върху местните общности, съобщи Министерството на вътрешните работи.

„Правото на протест е основна свобода в нашата страна. Тази свобода обаче трябва да бъде балансирана със свободата на съседите ни да живеят живота си без страх", заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд.

„Големите, повтарящи се протести могат да накарат някои прослойки в нашата страна, особено религиозните общности, да се чувстват несигурни, заплашени и да ги е страх да напускат домовете си", каза Махмуд, посочвайки страховете в еврейската общност.

Полицията вчера арестува почти 500 души в центъра на Лондон по време на протест в подкрепа на групата „Действие за Палестина", която беше забранена през юли, след като нейни членове нахлуха във военна база и повредиха военни самолети.

Премиерът Киър Стармър бе призовал организаторите да отменят демонстрацията след убийството на двама души в синагога в Манчестър в четвъртък на най-свещения ден за евреите - Йом Кипур.

Полицията застреля нападателя, британец от сирийски произход, който според властите може да е бил вдъхновен от екстремистка ислямистка идеология.

Групата, която организира вчерашния протест, заяви, че плановете за даване на повече правомощия за ограничаване на демонстрациите представляват „опасна, авторитарна ескалация" в репресиите срещу свободата на словото.

„Обявяваме значителна ескалация и призоваваме всички наши поддръжници да се присъединят, за да покажем, че няма да стоим безучастни, докато ни отнемат основните права", заяви говорител на организацията.

Съветът на представителите на британските евреи приветства обявената от правителството мярка, но заяви, че са необходими повече действия за защита на еврейската общност.

Очаква се Махмуд също така направи оценка на настоящите правомощия на полицията, за да се увери, че те са достатъчни и се прилагат последователно, включително правомощията за пълна забрана на протести, се казва в изявление на Mинистерството на вътрешните работи.