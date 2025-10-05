Израел: Нагли лъжи са твърденията за грубо отношение към Грета Тунберг и другите задържани

Министерството на външните работи на Израел днес нарече "нагли лъжи" твърденията, че шведката Грета Тунберг и други пропалестински активисти са били подложени на грубо отношение в ареста, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тунберг и другите задържани са отказали да бъдат депортирани по бързата процедура и вместо това са настояли да останат под стража, написа в "Екс" министерството.

Крайнодесният министър на сигурността Итамар Бен-Гвир изрази "гордост", че властите третират "активистите от флотилията като поддръжници на тероризма". "Всеки, който подкрепя тероризма, е терорист и заслужава условия, подходящи за терористи", се казва в негово изявление.

Бен-Гвир заяви, че е посетил плавателните съдове и не е видял там "нито помощ, нито човечност". Вместо това е намерил "пакет с бебешка храна и цял кораб, пълен с хора, претендиращи, че са активисти за човешките права, които в действителност подкрепят тероризма и се забавляват за сметка на" израелците. По думите му тези хора трябва ясно да видят какво е да си задържан и да помислят хубаво, преди да доближат Израел отново.

В петък израелските военноморски сили прехванаха последния от 42-та плавателни съда от Глобалната флотилия "Сумуд" . Над 400 членове на екипажите от десетки страни бяха задържани. Израел вече започна да депортира активистите в родните им страни.