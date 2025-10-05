Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елисейският доврец обяви тази вечер състава на новото правителство на Франция с министър-председател Себастиан Льокорню, предаде телевизия Бе Еф Ем, цитирана от БТА.

Първото заседание на новия френски кабинет ще бъде утре.

Вестник "Монд" публикува списък с имената на 18-те министри, обявени тази вечер:

Елизабет Борн – министърка на националното образование, висшето образование и научните изследвания

Манюел Валс – министър на отвъдморските територии

Жералд Дарманен – министър на правосъдието

Брюно Рьотайо – министър на държавата, министър на вътрешните работи

Брюно Льо Мер – министър на въоръжените сили и по въпросите на ветераните

Катрин Вотрен – министърка на труда, здравеопазването, солидарността и семействата, и хората с увреждания

Ролан Лескюр – министър на икономиката, финансите и индустриалния и енергиен суверенитет

Рашида Дати – министърка на културата

Ерик Вьорт – министър на териториалното устройство, децентрализацията и жилищната политика

Жан-Ноел Баро – министър на Европа и външните работи

Аниес Пание-Рюнаше – министърка на екологичния преход, биологичното разнообразие, горите, морето и риболова

Ани Жоньовар – министърка на земеделието и продоволствения суверенитет

Амели дьо Моншален – министърка за бюджета и публичните сметки

Наима Мучу – министърка на трансформацията и публичната администрация, изкуствения интелект и цифровизацията

Филип Табаро – министър на транспорта

Марина Ферари – министърка на спорта, младежта и обществения живот

Орор Берже – делегирана министърка към министър-председателя, отговаряща за равенството между жените и мъжете и борбата с дискриминацията, говорителка на правителството

Матийо Льофевр – делегиран министър към министър-председателя, отговарящ за връзките с парламента