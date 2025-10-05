"Искаме болници, а не футболни стадиони", скандират по улиците на Мароко

Десетки хиляди младежи в събота протестираха за осми пореден ден по улиците на редица марокански градове с настояване правителството да вземе мерки за подобряване на здравеопазването и образованието, предадоха Франс 24 и Франс прес, цитирани от БТА.

Демонстрантите нямат лидери и повечето от тях са младежи, които се самоорганизират в социални мрежи като "Дискорд" и "ТикТок". Протестиращите наричат себе си "Джен Зи 212" (Gen Z 212), което идва от телефонния код на Мароко – 212, пояснява Асошиейтед прес. Ядрото на групата се състои от около 180 000 души.

Безпрецедентните протести избухнаха след смъртта на осем бременни жени, приети за цезарово сечение в държавна болница в Агадир. Смъртните случаи предизвикваха възмущение от влошаването на здравните услуги.

Демонстрациите, в началото малобройни, започнаха на 27 септември в работническите квартали на столицата Рабат. Постепенно протестите набраха сила и се разпространиха в най-големите марокански градове, включително Казабланка и Агадир. Жители на по-малки населени места също започнаха да излизат на улиците, пише "Дойче Веле". Демонстрантите скандираха лозунги като: "Не на Световната купа, здравето е на първо място" и "Искаме болници, а не футболни стадиони".

Полицията предприе масови арести, понеже на места се стигна до насилие, добавя Би Би Си.

Напрежението ескалира в сряда вечерта, когато служители реда откриха огън пред сграда на жандармерията в град Лекляа, като при стрелбата загинаха трима души. Местните власти заявиха, че силите за сигурност са открили огън, след като демонстранти са се опитали да предизвикат пожар и да откраднат оръжия. По-късно в доказателство на думите си полицията публикува кадри от камери за видеонаблюдение, отбелязва Би Би Си.

Междувременно в четвъртък вътрешното министерство заяви, цитирано от в. "Индипендънт", че от началото на демонстрациите са били ранени 354 души, предимно служители на реда. Освен това участници в протестите са нанесли щети по стотици автомобили, банки, магазини и обществени сгради. "Джен Зи 212" осъди размириците и грабежите и многократно призовава за мир и диалог.

В същия ден премиерът Азиз Ахануш заяви, че е готов за диалог, а представители на правителството призоваха "Джен Зи 212" да изясни исканията си. В отговор движението публикува писмо, адресирано до крал Мохамед Шести, в което иска от него да разпусне "правителството и корумпираните политически партии", да освободи задържаните и да свика правителствен форум за търсене на отговорност от длъжностните лица, предаде АП.

Мароко е конституционна монархия с изборен парламент. Но в действителност кралят, който е на трона вече повече от 22 години, притежава най-голямата политическа и икономическа власт. Гневът на протестиращите е насочен към правителството. Мнозина демонстранти скандираха: "Народът иска кралят да се намеси".

Мароканските власти строят три нови стадиона и ремонтират и разширяват поне още шест в рамките на подготовката си за Световното първенство по футбол, на което африканската страна ще е съдомакин заедно с Испания, Португалия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Освен това по-късно тази година Мароко бъде домакин и на Купата на африканските нации, припомня АП.

В момента Мароко изгражда най-големия в света футболен стадион, който ще разполага със 115 000 места. За този стадион и за останалата инфраструктура, свързана със спортните събития, са предвидени близо 5 млрд. долара.

Докато се строят стадиони и луксозни хотели, болниците остават препълнени, а селските райони не се обслужват от здравни специалисти, коментира Си Ен Ен.

Данни на Световната здравна организация (СЗО) от 2023 г. сочат, че на всеки 10 000 жители на Мароко се падат едва 7,7 медицински специалисти. В някои региони ситуацията е още по-тежка. На всеки 10 000 жители на Агадир например се падат по 4,4 медици. По препоръка на СЗО това съотношение трябва да възлиза на 25 на 10 000.

Образователната система на Мароко отдавна страда от недостатъчно финансиране. Перспективите за работа пред мароканците, които завършват висше образование, са ограничени. Официалната статистика сочи, че младежката безработица възлиза на 36%, като всеки пети, завършил университет, не може да си намери работа.

Протестиращите са особено разгневени от премиера Ахануш и от министъра на здравеопазването Амин Тахрауи. Двамата са бивши бизнес сътрудници, отбелязва АП. Ахануш, един от най-богатите хора в Мароко, контролира повечето бензиностанции в страната, а една от неговите компании неотдавна спечели спорни държавни поръчки за нови проекти за обезсоляване, пише още американската новинарска агенция.

Според френското списание "Жьон Африк" (Jeune Afrique) различни икономически кръгове в Мароко, включително инвестиционният фонд "Ал Мада", собственост на кралското семейство, очакват значителни печалби от проектите, свързани с Мондиал 2030.

Властите в Мароко отхвърлят обвиненията, че отделят повече пари за Световното първенство по футбол, отколкото за обществени нужди, добавя АП. По думите им проблемите, пред които е изправена здравната система, са наследени от предходното правителство.

Мароканският анализатор Рашид Белгити коментира за "Дойче веле", че правителството на Ахануш ще продължи да разчита на силите за сигурност да не допускат протестите да излязат извън контрол. "Това е лесният отговор, който запазва настоящата държава", посочи Белгити. Въпреки това подобен подход няма как да реши проблемите, заради които младите мароканци излизат по улиците. Образованието и здравеопазването в Мароко са засегнати от значителни структурни проблеми, които не могат да бъдат решени бързо и които загрижените за печалбата си политици може би дори и не искат да решат, заключи мароканският анализатор.