Нобеловата седмица започва днес в Стокхолм

АЛФРЕД НОБЕЛ

Нобеловата седмица започва днес, 6 октомври, в Стокхолм с обявяването на носителя или носителите на наградата за физиология или медицина, съобщи сайтът nobelprize.org, информира БТА.

Ден по-късно - на 7 октомври, ще бъде присъдена Нобеловата награда за физика, последвана от тази за химия на 8 октомври.

Носителят на Нобеловата награда за литература ще стане известен на 9 октомври. 

В петък - 10 октомври, в Осло ще бъде обявена Нобеловата награда за мир, а на 13 октомври в Стокхолм ще бъде огласена тази за икономика.  

По желание на Алфред Нобел (1833 - 1896) учредените от него награди са за най-важните открития в областта на физиката, химията, физиологията или медицината, за забележителни литературни постижения, за дейност в интерес на световния мир. 

Първата Нобелова награда е връчена в Сен Тропе през 1901 г. - пет години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел. 

Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима номинирани. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума. 

