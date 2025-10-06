ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първата Нобелова награда за медицина присъдена пре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21439836 www.24chasa.bg

Тръмп праща 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон

1528
снимка: РОЙТЕРС

Съдия блокира временно мярката

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, разпореди изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон. Контролираните от демократите власти в двата щата на брега на Тихия океан от своя страна внесоха във федерален съд съвместен иск за блокиране на заповедта на държавния глава републиканец, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

В края на миналия месец Пентагонът обяви разполагането на войници от Орегон в най-многолюдния град в същия щат - Портланд, за да подпомагат имиграционните и други власти. В събота федерален съдия в Орегон блокира временно мярката, докато тече нейното оспорване по съдебен ред.

В отговор Тръмп разпореди изпращането в Портланд на около 200 войници от Националната гвардия в района на Лос Анджелис, щата Калифорния. Същият федерален съдия - Карин Имъргат, обаче блокира временно вчера и тази заповед.

Според местните власти в Орегон решението за разполагане на войници от Националната гвардия е необоснавано.

Заповедта е част от кампанията на Тръмп да изпраща федерални сили в управлявани от демократите градове като столицата Вашингтон и Чикаго. Според критиците президентът републиканец преследва чисто политически цели.

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)