Пазарите ще следят бюджетната блокада в САЩ

Бюджетната блокада в САЩ доведе до спиране на публикуването на официални икономически данни, което затруднява прогнозите на анализаторите и инвеститорите, пише в анализ БТА.

Отсъствието на ключова статистика, включително месечния доклад за заетостта, принуждава пазарните участници да търсят алтернативни източници на информация.

Най-близък ориентир остава частният индекс на заетостта на аналитичната компания „ЕйДиПи Рисърч“ (ADP Research), според който през септември работните места в частния сектор са намалели с 32 000. Макар корелацията му с официалните данни често да се поставя под съмнение, резултатът се разглежда като сигнал за забавяне на трудовия пазар.

Очаква се след няколко седмици Управлението за федералния резерв (УФР) да публикува т.нар. Бежова книга – обобщение на анекдотични данни за състоянието на икономиката. Предишното издание вече отбеляза по-слабо търсене на работна ръка и отделни случаи на съкращения. При липса на статистика докладът ще има по-голяма тежест преди заседанието на УФР през октомври.

Анализатори от Маркетпулс отбелязват, че ефектът от блокирането на администрацията вероятно ще бъде ограничен, ако то не се проточи. Около 750 000 федерални служители са в неплатен отпуск и ще получат възнаграждения със задна дата след възстановяване на работата.

Това е първото правителствено затваряне в САЩ от близо седем години. Предишното, от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г., струваше на икономиката около 11 млрд. долара по данни на Конгресната бюджетна служба (CBO). Настоящият политически сблъсък между президента Доналд Тръмп и демократите е свързан с финансирането на здравните субсидии. Президентът заплаши с допълнителни съкращения на служители, включително в институции, които счита за излишни. Наблюдатели предупреждават, че това може да удължи конфронтацията отвъд очакванията на пазарите.

Въпреки политическата несигурност на капиталовите пазари преобладава спокойствие. Основните борсови индекси отчетоха седмични повишения – S&P 500 достигна нов връх, а германският DAX премина границата от 24 000 пункта, отчитат анализаторите на "Хелаба" (Helaba). Цената на златото се повиши до рекордно равнище от около 4000 долара за тройунция, докато еврото остана стабилно на ниво от около 1,18 долара.

Пазарните участници очакват, че слабите данни от пазара на труда ще позволят на УФР да понижи още веднъж основната лихва през октомври. Анализатори обаче предупреждават, че при по-дълго блокиране на държавната администрация може да настъпи временен спад на доверието и забавяне на потреблението.

По-значимо развитие във Вашингтон през седмицата беше постигнатата договореност между Белия дом и фармацевтичната компания „Пфайзер“ (Pfizer), според която фирмата ще намали цените на някои лекарства в замяна на тригодишно отлагане на митата. Подобен модел на директни преговори между големи корпорации и правителства се наблюдава и в други сектори. Европейски автомобилни производители вече проучват възможности за сходни споразумения в замяна на нови инвестиции в САЩ.

През следващата седмица икономическият календар остава ограничен. Наред с развитието на ситуацията във Вашингтон и преговорите за разрешаване на фискалната криза в Париж, вниманието ще бъде насочено и към Япония, която ще има ново ръководство, заето с овладяване на най-голямата дългова тежест в света. Великобритания ще продължи работата си по изготвянето на новия бюджет.

Дневният ред за срещата на министрите на финансите на Европейския съюз в четвъртък включва обсъждане на финансирането на многогодишния финансов план на блока, което може да предизвика разногласия. Общото впечатление е, че политическите несъгласия продължават да натоварват големите икономики, поставени под натиск от високите нива на публичен дълг. Международният валутен фонд съобщи миналия месец, че глобалният дълг вече е достигнал 99 трилиона долара.

Конфликтът в Конгреса на САЩ вероятно ще остане във фокуса на вниманието, като може да се задълбочи, ако президентът Доналд Тръмп изпълни заплахата си да уволни, а не просто да освободи от работа федерални служители. В събота вечерта синдикати, представляващи стотици хиляди държавни служители, подадоха иск в съда с цел да предотвратят масови уволнения.

Междувременно Франция е изправена пред крайни срокове за представяне на бюджета. Президентът Еманюел Макрон и новият министър-председател Себастиен Льокорню назначиха Ролан Лескюр за министър на финансите. Новият кабинет е изправен пред трудната задача да прокара фискалния план за 2026 г. в парламент без стабилно мнозинство.

Великобритания достига края на своя политически конферентен сезон с основното събитие на седмицата – годишното събрание на опозиционната Консервативна партия в Манчестър. Очаква се лидерът Кеми Баденок и екипът ѝ от "кабинета в сянка" да представят поне няколко нови политически предложения. Основната реч на Баденок е насрочена за сряда.

Големият въпрос, който стои пред форума, е дали консерваторите все още имат политическо значение след загубата на управлението и променените настроения сред британските избиратели.

През тази седмица потокът от икономически данни ще бъде по-ограничен – отчасти заради национални празници, сред които Златната седмица в Китай, но най-вече заради продължаващото федерално затваряне в САЩ, което вече доведе до отлагането на няколко ключови икономически публикации.

Докато блокадата не бъде прекратена, редица официални данни за състоянието на американската икономика няма да бъдат публикувани. Това превръща ситуацията във Вашингтон в основна тема за пазарите през седмицата, тъй като инвеститорите остават без обичайните ориентири за динамиката на заетостта, инфлацията и производството.

Европа, Близък изток и Африка

Производствените данни ще бъдат сред основните показатели за състоянието на икономиката в еврозоната. Във вторник поръчките за германските фабрики ще покажат дали възстановяването от юли е устойчиво, а ден по-късно се очакват данни за индустриалното производство. Статистиките за търговията ще бъдат публикувани в четвъртък.

Данни за индустриалното производство се очакват също от Испания в понеделник и от Италия в петък, а френските данни за търговията ще излязат във вторник.

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард ще направи изказване пред Европейския парламент в понеделник вечерта. Освен темите за паричната политика при ускорена инфлация, сесията ще акцентира върху ролята на еврото. Сред другите говорители през седмицата са вицепрезидентът Луис де Гиндос и главният икономист Филип Лейн.

Документът за обсъжданията преди последното решение на ЕЦБ от 11 септември ще бъде публикуван в четвъртък.

Високопоставени членове на Английската централна банка също ще привлекат внимание. Управителят Андрю Бейли ще бъде в Шотландия в понеделник, а главният икономист Хю Пил и Катрин Ман ще се изкажат по-късно през седмицата.

В Норвегия управителят на централната банка Ида Волден Баке ще говори във вторник, а данните за инфлацията ще бъдат публикувани в петък. Дания ще представи същите данни в петък, а Швеция – в сряда.

Банката на Русия предупреди, че инфлационният натиск остава силен, като ръстът на цените е два пъти над целевото равнище от 4 процента. Данните за индекса на потребителските цени за септември ще бъдат обявени в петък.

Във вторник централната банка на Кения вероятно ще намали лихвените проценти, след като инфлацията остана под целевия диапазон за 16-ти пореден месец. Централната банка на Исландия може да запази основната си лихва на 7,5 процента, а румънските банкери се очаква да оставят без промяна лихвите по кредитите.

В Полша евентуалното понижение на лихвите е под въпрос, тъй като централната банка преценява дали бюджетната политика на правителството е прекалено либерална, за да позволи парично облекчаване.

Северна Америка

Икономическите данни от частния сектор излизат на преден план след блокирането на работата на голяма част от федералните институции. Централните банкери и инвеститорите трябваше да получат официалния доклад за заетостта за септември в петък, но вместо това се наложи да се опрат на частни източници, за да направят изводи за състоянието на трудовия пазар.

В петък проучването на потребителското доверие на Университета на Мичиган ще даде представа за очакванията относно инфлацията и пазара на труда.

В сряда ще бъдат публикувани протоколите от заседанието на УФР през септември, които ще бъдат анализирани за индикации относно готовността на централните банкери да понижат отново лихвите.

В Канада данните за заетостта през септември вероятно ще потвърдят продължаващата слабост, след като през последните два месеца бяха загубени над 106 000 работни места. Равнището на безработицата достигна 7,1 процента.

Очаква се данните за търговията за август да покажат бавно възстановяване на износа, но дефицитът в търговията със стоки вероятно ще се запази заради въздействието на американските мита.

Азия и Тихоокеански регион

През следващата седмица се очаква поне три централни банки в Азия да понижат лихвените проценти.

Резервната банка на Нова Зеландия ще даде начало в сряда, като икономистите са разделени дали намалението ще бъде с 25 или 50 базисни пункта от сегашното ниво от 3 процента.

Банката на Тайланд се очаква да понижи основната си лихва от 1,50 на 1,25 процента. Решението ще бъде взето дни след публикуването на данни, които показват шести пореден месец на спад в потребителските цени.

Централната банка на Филипините вероятно ще запази основните си лихви без промяна, но ще намали депозитната ставка. Международният валутен фонд отбеляза, че страната разполага с пространство за парично облекчаване.

Националната банка на Казахстан се очаква да задържи основната си лихва на 16,5 процента.

Австралия ще публикува данни за потребителското доверие във вторник, а Тайван, Виетнам и Филипините – показатели за инфлацията. В Япония новите данни може да потвърдят, че инфлацията продължава да подкопава реалните заплати.

Сингапур ще публикува в петък данни, според които икономиката вероятно е отбелязала 19-ти пореден тримесечен ръст. Пазарите в Китай и Южна Корея ще останат затворени през по-голямата част от седмицата поради празници.