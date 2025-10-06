Австралия и Папуа Нова Гвинея подписват исторически договор за отбрана

Лидерите на Австралия и Папуа Нова Гвинея подписаха в понеделник важен двустранен договор за отбрана, който според Китай е несправедливо насочен срещу него, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Австралийският премиер Антъни Албанезе и неговият колега от Папуа Нова Гвинея Джеймс Марапе описаха споразумението като договор за взаимна отбрана, който ще позволи безпрецедентна интеграция на отбранителните сили и военния персонал на двете страни.

Това е единственият пакт за сигурност на ниво алианс за Австралия, освен договора ѝ със САЩ и Нова Зеландия през 1951 г. Това е първият подобен договор за Папуа Нова Гвинея, най-близкия съсед на Австралия и бивша колония.

Договорът ще влезе в сила, след като бъде ратифициран от парламентите на двете страни.

Албанезе заяви, че за Австралия е голяма чест най-близкият ѝ съсед да стане най-новият ѝ съюзник.

"Този договор съдържа задължение за взаимна отбрана, подобно на ангажиментите на Австралия по Договора с Нова Зеландия и САЩ, в който декларираме, че в случай на въоръжено нападение срещу някоя от двете ни страни, и двете ще действаме, за да се справим с общата опасност", заяви Албанезе пред репортери на съвместна пресконференция с Марапе в австралийския парламент.

"Двете ни страни също така се съгласиха да не предприемат никакви действия и да не сключват никакви споразумения, които биха компрометирали изпълнението на този договор", добави Албанезе.

След като миналия месец Марапе и Албанезе подписаха съвместна декларация в подкрепа на основните принципи на договора, китайското посолство в Папуа Нова Гвинея издаде декларация, в която се казва, че такъв двустранен пакт "не трябва да има изключителен характер, нито да ограничава или пречи на суверенна държава да сътрудничи с трета страна по каквато и да е причина".

"Той също така не трябва да се насочва срещу трети страни или да подкопава техните легитимни права и интереси", добави посолството в социалните медии.

Днес Марапе заяви, че договорът не подкопава доминиращата външна политика на Папуа-Нова Гвинея: приятели на всички, врагове на никого.

През последните години САЩ и Австралия засилиха военните си връзки с Папуа-Нова Гвинея, която се счита за стратегически важен партньор в противодействието на нарастващото влияние на Китай в Тихоокеанския регион, припомня АП.