Летището в Осло спря да приема полети заради дронове

Летището в норвежката столица Осло временно спря кацанията рано тази сутрин, след като беше получена информация за забелязани в близост дронове, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Няколко пристигащи полета са били отклонени или забавени, след като около полунощ пилот на норвежката авиокомпания съобщи на полицията, че смята, че е забелязал три до пет дрона, докато се приближавал до летището.

Норвежката новинарска агенция отбелязва, че не е било получено потвърждение за наличието на дронове. Работата на летището е била подновена.

През последните седмици работата на европейската авиация беше затруднена, след като дронове бяха забелязани в близост до летищата в Копенхаген и Мюнхен, припомня Ройтерс.