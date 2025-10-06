ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК се срещна с браншови организации по секторния ...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21440410 www.24chasa.bg

Меркел: Полша и балтийските държави са отговорни за войната на Путин в Украйна

4748
Ангела Меркел КАДЪР: Екс/@amerkel57

 Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел обвини Полша и балтийските държави за инвазията на Владимир Путин в Украйна.

Меркел, която ръководеше Германия от 2005 до 2021 г., направи това взривоопасно изявление в интервю за унгарското издание Partizan, цитирани от "Дейли мейл". 

Тя обвини Полша и балтийските държави за прекъсването на дипломатическите отношения между Русия и ЕС, което според нея е довело до инвазията само няколко месеца по-късно.

След отделянето на Донецк и Луганск, две украински области, които се отцепиха от страната, за да се превърнат в това, което Русия нарича свои републики, представители на двете страни и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) подписаха първото Минско споразумение през септември 2014 г.

Това споразумение имаше за цел да установи примирие между Русия, Украйна и Донецката народна република (ДНР) и Луганската народна република (ЛНР).

Меркел заяви, че първото Минско споразумение „донесе спокойствие" между 2015 и 2021 г. и даде на Украйна, която беше победена от Русия по време на лятна контраофанзива през 2015 г., целяща да си върне територията, време да „събере сили" и „да се превърне в друга страна".

Първоначалното споразумение не изглеждаше да има никакво влияние върху Путин или неговите лакеи в Донецк и Луганск.

До януари 2015 г., само четири месеца след подписването на първото Минско споразумение, Русия и ДНР се впуснаха в тежки сражения с украинските сили, въпреки че интересите на Кремъл бяха удовлетворени.

Следващия месец беше подписано споразумението „Минск II", което също не попречи на продължаването на боевете. Между 2015 и 2021 г. руските сили убиха или раниха повече от 5000 украински войници, нарушавайки споразумението за прекратяване на огъня.

Във всеки случай, това не се осъществи. После напуснах поста си и тогава започна агресията на Путин."

Това се случва, след като най-малко пет цивилни загинаха, след като Русия изстреля дронове, ракети и управляеми въздушни бомби срещу Украйна през нощта в неделя, в мащабна атака, която според официални представители там е била насочена срещу цивилна инфраструктура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ангела Меркел КАДЪР: Екс/@amerkel57

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)