Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел обвини Полша и балтийските държави за инвазията на Владимир Путин в Украйна.

Меркел, която ръководеше Германия от 2005 до 2021 г., направи това взривоопасно изявление в интервю за унгарското издание Partizan, цитирани от "Дейли мейл".

Тя обвини Полша и балтийските държави за прекъсването на дипломатическите отношения между Русия и ЕС, което според нея е довело до инвазията само няколко месеца по-късно.

След отделянето на Донецк и Луганск, две украински области, които се отцепиха от страната, за да се превърнат в това, което Русия нарича свои републики, представители на двете страни и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) подписаха първото Минско споразумение през септември 2014 г.

Това споразумение имаше за цел да установи примирие между Русия, Украйна и Донецката народна република (ДНР) и Луганската народна република (ЛНР).

Меркел заяви, че първото Минско споразумение „донесе спокойствие" между 2015 и 2021 г. и даде на Украйна, която беше победена от Русия по време на лятна контраофанзива през 2015 г., целяща да си върне територията, време да „събере сили" и „да се превърне в друга страна".

Първоначалното споразумение не изглеждаше да има никакво влияние върху Путин или неговите лакеи в Донецк и Луганск.

До януари 2015 г., само четири месеца след подписването на първото Минско споразумение, Русия и ДНР се впуснаха в тежки сражения с украинските сили, въпреки че интересите на Кремъл бяха удовлетворени.

Следващия месец беше подписано споразумението „Минск II", което също не попречи на продължаването на боевете. Между 2015 и 2021 г. руските сили убиха или раниха повече от 5000 украински войници, нарушавайки споразумението за прекратяване на огъня.

Във всеки случай, това не се осъществи. После напуснах поста си и тогава започна агресията на Путин."

Това се случва, след като най-малко пет цивилни загинаха, след като Русия изстреля дронове, ракети и управляеми въздушни бомби срещу Украйна през нощта в неделя, в мащабна атака, която според официални представители там е била насочена срещу цивилна инфраструктура.