"Джагуар Ленд Роувър" възобновява производството след кибератака

Британският производител на луксозни автомобили "Джагуар Ленд Роувър" (Jaguar Land Rover), собственост на индийския концерн "Тата Мотърс" (Tata Motors) планира да възобнови частично производството си от днес, след като стана жертва на сериозна кибератака преди повече от месец, предаде Би Би Си, цитирани от ДПА, информира БТА. Първоначално производствените процеси ще бъдат възстановени в завода за двигатели в Уулвърхемптън.

Компанията спря всички производствени операции в началото на септември, след като системите ѝ бяха компрометирани от хакери. Принудителното спиране беше удължен до поне 1 октомври и засегна заводите в Хейлууд, Мърсисайд, Солихъл в Западен Мидландс и Уулвърхемптън.

Съобщения за

Експерти предупреждават, че спирането на производството може да нанесе загуби на групата в размер на около 120 милиона британски лири (161 милиона долара), като "Джагуар Ленд Роувър" обикновено произвежда около 1000 автомобила на ден. Пауза в производството постави в несигурност и доставчиците на компанията, което доведе до призиви за спешна финансова подкрепа.

В отговор правителството на Обединеното кралство обяви гаранция за заем на стойност 1,5 милиарда британски лири, която ще бъде предоставена на автомобилостроителят, за да подпомогне финансовото стабилизиране на веригата от доставчици и да осигури плащанията към тях.

Синдикати и политици изразиха опасения, че без подкрепа малките и средни предприятия, доставящи части за автомобилния гигант, могат да фалират. Веригата от доставчици на "Джагуар Ленд Роувър" е най-голямата в британския автомобилен сектор и заема около 120 000 работни места.

След кибератаката на 31 август правителствени министри поддържат ежедневен контакт с компанията и експерти по киберсигурност, докато JLR се стреми да възобнови производството. Даунинг Стрийт определи ситуацията като "тревожна" за работниците в "Джагуар Ленд Роувър" и веригата от доставчици“.