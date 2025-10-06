"Дачия" с прототип на електрическа миникола за 15 000 евро

Автомобилостроителят "Дачия" (Dacia), собственост на "Рено" (Renault), представи днес прототип на електрически миниавтомобил, който може да струва под 15 000 евро (17 625 долара), предлагайки по този начин конкурентна алтернатива на евтините китайски електромобили, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Концептуалният модел, наречен "Хипстър Консепт" (Hipster Concept), може да влезе в серийно производство, ако Европейският съюз създаде нова категория за миниавтомобили. Превозното средство е изключително компактно – дълго само 3 метра и тежи под 800 кг. За сравнение, най-малкият автомобил на европейския пазар в момента – градската кола "Лийпмотър" T03 (Leapmotor T03) на автомобилния производител "Стелантис" (Stellantis) е с 62 см по-дълга, а актуалният електрически компактен модел на румънският бранд - "Спринг" с дължина от около 3,7 метра.

"Хипстър Консепт" отразява смелата ни визия за местна, достъпна и ежедневна мобилност", заяви Катрин Адт, главен изпълнителен директор на "Дачия", като допълни, че "ако се открие възможност за масово производство (на този модел), ние сме готови".

Максималната скорост на компактния "Хипстър Консепт" ще бъде около 90 км/ч, а пробегът – около 150 км, отчита "Дачия“.

За да намали разходите, автомобилопроизводителят е оборудвал своя модел с платнени седалки, минимално количество електроника, ръчни прозорци и каишки вместо дръжки за отваряне на вратите, като вероятно ще се предлага само в един цвят – сиво-синьо.

"Рено" и "Стелантис" са начело на кампания за създаване на нова категория за миниавтомобили в ЕС, вдъхновена от японската "Кей карс" (Kei cars), която би изисквала по-малко задължителни защитни характеристики относно безопасността спрямо големите автомобили.

Привържениците на тази идея твърдят, че градските или крайградски автомобили могат да се лишат от много от тези функции, без това да ги прави по-малко безопасни, както и че това е единственият начин значително да се намалят теглото и цената.

Според изчисленията на "Дачия", средната цена на нов автомобил в Европа е нараснала с 63 на сто между 2001 и 2020 г., а европейските потребители се нуждаят от по-достъпни модели. Въпреки това, евентуалната нова категория малки автомобили, по която се водят преговори, вероятно ще бъде обвързана с допълнителни условия.

"Регламентите почти сигурно ще изискват автомобилът да се произвежда в Европа", заяви пред Ройтерс Дейвид Дюран, директор на дизайна на "Дачия".