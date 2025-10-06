ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК се срещна с браншови организации по секторния ...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21440669 www.24chasa.bg

23 заповеди за арест на шефове в Истанбулската рафинерия за злато

1228
Златни кюлчета

23 заповеди за арест са издадени срещу ръководни служители на Истанбулската рафинерия за злато (IAR) и свързани с нея компании в рамките на разследване за измама, съобщи днес „Тюркийе тудей“, като се позовава на Истанбулската главна прокуратура, информира БТА.

Според информацията заподозрените ще бъдат обвинени в получаване на държавна помощ с измама и в причиняване на финансови загуби за държавата.

Те са изправени пред обвинения по няколко закона, включително за нарушаване на Закона за турската централна банка, на Закона за регулиране на публичното финансиране и управлението на дълга и на Закона за защита на стойността на турската валута. Тези закони регулират монетарната политика, управлението на публичния дълг и трансакциите в чуждестранна валута.

Истанбулската рафинерия за злато е водещият производител на ценни метали в Турция. Тя е основана през 1996 г. от група турски банки с цел да направят страната регионален център на търговията със злато между Азия и Европа.

В момента 99 процента от компанията е собственост на фамилията Халач. Държавната банка Вакъф банк (VakifBank) е миноритарен собственик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Златни кюлчета

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)