23 заповеди за арест на шефове в Истанбулската рафинерия за злато

23 заповеди за арест са издадени срещу ръководни служители на Истанбулската рафинерия за злато (IAR) и свързани с нея компании в рамките на разследване за измама, съобщи днес „Тюркийе тудей“, като се позовава на Истанбулската главна прокуратура, информира БТА.

Според информацията заподозрените ще бъдат обвинени в получаване на държавна помощ с измама и в причиняване на финансови загуби за държавата.

Те са изправени пред обвинения по няколко закона, включително за нарушаване на Закона за турската централна банка, на Закона за регулиране на публичното финансиране и управлението на дълга и на Закона за защита на стойността на турската валута. Тези закони регулират монетарната политика, управлението на публичния дълг и трансакциите в чуждестранна валута.

Истанбулската рафинерия за злато е водещият производител на ценни метали в Турция. Тя е основана през 1996 г. от група турски банки с цел да направят страната регионален център на търговията със злато между Азия и Европа.

В момента 99 процента от компанията е собственост на фамилията Халач. Държавната банка Вакъф банк (VakifBank) е миноритарен собственик.