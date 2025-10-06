Германия ще удължи данъчните облекчения за електрически коли до 2035 г.

Германското правителство планира да удължи данъчните облекчения за електрически превозни средства (EV) до 2035 г., според министъра на финансите Ларс Клингбайл. "За да имаме значително повече електрически автомобили на пътя през следващите години, трябва да определим правилните стимули сега", каза Клингбайл пред ДПА.

"Ето защо ще продължим да прилагаме данъчни облекчения за електрическите превозни средства". Клингбайл каза, че ще представи проектозакон за прилагане на мярката. Съгласно настоящите правила, освобождаването от данък за новорегистрирани електрически превозни средства с батерии изтича на 1 януари 2026 г.

Проектът за законодателство ще удължи освобождаването с пет години, като подкрепи закупуването и притежаването на електрически превозни средства, регистрирани за първи път до 31 декември 2030 г. Максималното 10-годишно освобождаване от данък ще бъде ограничено до 31 декември 2035 г., създавайки стимул за увеличаване на продажбите на електрически автомобили, съобщи Министерството на финансите. Промяната ще включва изменение на Закона за данъка върху моторните превозни средства и се очаква да струва на федералното правителство няколкостотин милиона евро от загубени приходи през следващите години.

Клингбайл описа освобождаването от данък върху автомобилите като един елемент от по-широк пакет, който ще бъде обсъден на среща на върха на автомобилната индустрия с канцлера Фридрих Мерц в четвъртък.

"Сега се нуждаем от силен пакет от мерки, който да насочи автомобилната индустрия на Германия към бъдещето и да осигури работни места", каза Клингбайл. "Искаме най-добрите автомобили да продължат да се произвеждат в Германия".

Клингбайл подчерта, че автомобилният сектор е в разгара на голяма трансформация. "Всички знаят, че бъдещето е електрическо", каза той.

Срещата в канцлерството в Берлин ще събере няколко федерални министри, представители на провинциите, лидери на индустрията и синдикални представители.

Германската автомобилна индустрия е изправена пред спад в продажбите, конкуренция от Китай, преминаване към електрическа мобилност и търговски спор със Съединените щати. Много компании вече намалиха разходите и съкратиха работните места.

Правителството може да обяви допълнителни мерки в четвъртък. Коалиционното споразумение предвижда програма, насочена към домакинства с ниски и средни доходи, в подкрепа на прехода към климатично съобразена мобилност.