Собственик на къмпинг в Гърция е убит на рецепцията

Полиция СНИМКА: Pixabay

Двойно убийство е извършено в неделя вечерта на къмпинг в района на крайморско село в район Месиния, Гърция.

Собственикът на къмпинга - местен жител на 68 години, е намерен мъртъв на рецепцията на обекта.

На няколко метра от него е открит мъртъв и пазачът на къмпинга – мъж на около 50 години, приятел на собственика, който очевидно се е опитал да избяга, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

Според полицията неизвестен нападател е влязъл в къмпинга с пистолет и е застрелял и убил на място 68-годишния собственик.

След това нападателят се е обърнал срещу втория мъж и го е застрелял, ранявайки го смъртоносно.

Веднага след това извършителят е избягал. Съседи, чули стрелбата, уведомили полицията.  

Тече разследване, събират се доказателства и се търсят видеозаписи от охранителни камери.

Преди седмици собственикът на къмпинга съобщил на местните власти за стрелба и опит да бъде прострелян в друг негов бизнес обект в селото, съобщи по бТВ .

