Бури, дъждове и опасен вятър в Гърция

снимка: pixabay

Циклонът "Барбара" донесе проливни дъждове, бури и спад на температурите. Понеделник се счита за най-критичния ден. Вятърът ще духа от запад със скорост от 3 до 5 по скалата на Бофорт, достигайки 6 в морето.

Според Националната метеорологична служба времето ще остане нестабилно почти през цялата седмица, като бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море.

Температурата ще паднат значително, особено в централните и северните райони. В северната част на континента ще варира от 11 до 18°C, в останалата част на страната от 18 до 22°C, а на юг до 25°C.

Властите в Гърция предупреждават туристите да не влизат в морето по време на бурята. Шофирайте внимателно, пътувайте с изправни автомобили, апелират полицаите, съобщава Нова телевизия.

снимка: pixabay

