Лодка с китайски туристи се е преобърнала в р. Дунав в Северна Сърбия, 3-ма в неизвестност

Лодка с китайски туристи се е преобърнала снощи в р. Дунав край Бачка Паланка в областта Войводина в Северна Сърбия, съобщи сръбската национална телевизия РТС, информира БТА.

Според неофициална информация на медията спасители от Сърбия и съседна Хърватия издирват трима от туристите.

На борда на лодката е имало 10 китайски граждани, както и един сърбин, който е управлявал лодката. Повечето от туристите са паднали във водата при преобръщането й.

На терен са екипи на спешна помощ, полицията и противопожарните служби.