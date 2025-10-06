ЮНЕСКО избира нов директор след оттеглянето на САЩ

В надпреварата за поста директор на ЮНЕСКО един срещу друг се изправят египетски професор, специалист по древна история, и бивш министър на туризма и конгоански икономист, който е насърчавал образованието в бежански лагери, предава агенция АП, съобщи БТА.

Който и да спечели, ще наследи световна организация, разтърсена от неотдавнашното решение на администрацията на Тръмп да изтегли Съединените щати от ЮНЕСКО, което предвещава голям бюджетен дефицит за агенцията.

Изпълнителният съвет на ЮНЕСКО започва гласуване в понеделник, за да избере Халед Ел-Енани или Фирмин Едуар Матоко за поста генерален директор. Решението на съвета, който представлява 58 от 194-те държави членки на организацията, се очаква да бъде финализирано от общото събрание на ЮНЕСКО следващия месец.

Напускащата ръководителка на ЮНЕСКО Одри Азуле ръководеше усилията за възстановяване на древния иракски град Мосул, след като той беше опустошен от групировката „Ислямска държава“. ЮНЕСКО също така отдавна е обвинявана в лошо управление и разхищение на средства. Тръмп твърди, че агенцията, която през 2011 г. прие Палестина за свой член, е твърде политизирана и антиизраелска. Междувременно гласуването идва в момент, когато цялата 80-годишна система на ООН е изправена пред финансови предизвикателства и задълбочаващи се разделения заради войните в Газа и Украйна.

Арабските страни отдавна искат да ръководят ЮНЕСКО и се смята, че чрез египтянина Ел-Енани, който има докторска степен от Франция и е бил министър на туризма, има добър шанс това да се случи. Африканският съюз и Арабската лига са сред тези, които са изразили подкрепа за кандидатурата му. Очаква се той да се съсредоточи върху културните програми на ЮНЕСКО, ако бъде избран, и обеща да продължи работата на организацията за борба с антисемитизма и религиозната нетърпимост.

Кандидатът от Република Конго Фирмин Матоко, на 69 години, е прекарал по-голямата част от кариерата си, работейки за ЮНЕСКО, включително на място, в Руанда, скоро след геноцида, който беше извършен в страната. Матоко казва, че иска ЮНЕСКО да се отдръпне от политическото напрежение и да се съсредоточи върху технически решения. Той разказва как е помагал в обучението на учители в бежански лагер в Сомалия през 90-те години на миналия век и как се е срещнал с една от тях години по-късно, след като някогашната бежанка е станала министър на образованието. Това, казва той, е една от причините ЮНЕСКО да има значение. Матоко допълва, че е готов да съкрати работни места или програми, ако е необходимо, и обещава „бюджетна строгост“. Подобно на Ел-Енани, той иска да привлече повече средства от частния сектор, за да компенсира загубата на финансиране от САЩ и от страните от БРИКС, уточнява още АП.