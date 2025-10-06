ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Младите хора в Китай все по-често избират традиционната медицина

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Все повече млади хора в Китай се обръщат към традиционната китайска медицина (ТКМ), за да се справят със стреса на съвременния живот. Това пише КМГ.

В Дзинан, родния град на известния доктор от традиционната медицина Биен Цюе, културно-туристическо събитие показа интереса на младите към древните практики. Студенти от Шандунския университет по ТКМ представиха собствени продукти – гривни с роза, астрагал и мента, шампоани с билкови екстракти против косопад и ароматни пръчици.

От май градът организира и инициативата „Нощни беседи с Биен Цюе", включваща 24 курса по билкови чайове, дихателни техники, масаж и управление на теглото, съня и емоциите. В нея участват над 20 професионални специалисти по ТКМ. Целта е интегрирането на традиционната медицина в ежедневието като здравословна алтернатива за младото поколение.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

